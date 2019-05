Steirische App übersetzt Texte in leichtes Deutsch

Verschiedene Sprachstufen am Handy

Mehr und mehr Texte seien in einer Sprache verfasst, die von immer weniger Menschen verstanden werden. Die capito-App stellt Übersetzungen in verschiedenen Sprachniveaus zur Verfügung. Für Gehörlose gibt es zusätzlich Videos in Gebärdensprache, Sehbehinderte und blinde Menschen können den Text vergrößern oder sich vorlesen lassen. Unternehmen, Organisationen und Behörden können Texte zielgruppengerecht aufbereiten lassen.