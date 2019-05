„Durch eine persönliche Krise wurde ich Schamane“

Menschen, die zum Psychologen gehen, haben meist die gleichen Probleme wie jene, die in Gutmeiers Praxis kommen. „Im schamanischen Weltbild besteht jeder Mensch aus vier Schichten: Energie, Seele, Geist und Körper. Meine Arbeit setzt an der Energieebene an, denn Störungen hier wirken sich auch auf die unterliegenden Ebenen aus. Ein westlicher Arzt würde bei der Körperebene ansetzen, ein Psychologe bei der Geist- oder Seelenebene.“ Zum Wiener Schamanen kommen Menschen aus allen Alters- und Berufsgruppen. „Vom unsicheren Schüler bis zur ängstlichen Ärztin. Die menschlichen Herausforderungen und Probleme sind für alle gleich. Sehr oft kommen die Themenbereiche Beziehung und berufliche Bestimmung vor.“