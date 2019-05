Cam-Girl übersetzt Stöhnen in Gebärdensprache

Die US-Amerikanerin lernte als Achtjährige erstmals die Gebärdensprache zufällig in einer Schulstunde und entschied sich dann, sie zu perfektionieren. Crystal Rivers arbeitete bei Disney World, wo sie ihre Zeichensprache ebenfalls häufig einsetzen konnte. Doch vor drei Jahren begann sie schließlich als Cam-Girl zu arbeiten und ihr fiel die Marktlücke auf, als sie erstmals in Gebärdensprache mit einem Fan chattete. Es sprach sich herum und immer mehr Gehörlose meldeten sich für ihren Chat an.