Maskierter Trupp attackiert „Identitären-Offizier“

Attacke in Beisl

Mit an Bord sorgte als Navigationsoffizier damals auch ein Anhänger der Identitären für Schlagzeilen. Sein Bekanntsheitsgrad dürfte ihm jetzt in Wien zum Verhängnis geworden sein. Denn als er mit einem Freund in seinem Stammbeisl in Mariahilf saß, wurden beiden vermutlich von linksradikalen Antifa-Aktivisten attackiert.