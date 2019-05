Reals geheime Transferliste für 500 Millionen Euro

Rund 500 Millionen Euro will Real in diesem Sommer in neue Spieler investieren, schreibt die „AS“. Ganz oben auf der Wunschliste von Präsident Florentino Perez und Star-Trainer Zinedine Zidane stehe Weltmeister Paul Pogba. Für den Franzosen soll Manchester United rund 150 Millionen Euro fordern. Die Verhandlungen laufen angeblich schon seit Monaten, Real will die Ablöse aber unbedingt noch drücken. Auch bei Christian Eriksen von Tottenham klafft die Lücke zwischen dem, was die Spurs verlangen - das sollen rund 100 Millionen Euro sein - und dem, was Madrid zahlen will (rund 85 Millionen Euro) noch weit auseinander.