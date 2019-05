Hoher Besuch aus Bayern lobt die Steuerreform

Nach Stationen in Bulgarien und Kroatien ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Wien gereist, um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Besuch abzustatten. Drei Wochen vor der EU-Wahl will Söder die Beziehungen zu Österreich noch weiter stärken und fand bei diesem Anlass auch lobende Worte für die türkis-blaue Steuerreform. „Diese Reform ist echt ein Vorbild, das wäre auch für Deutschland ein Signal“, sagte Söder.