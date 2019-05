Neuer Dating-Trend „brutaler als Ghosting“

Rachel Thompson erklärt in einem Interview klar: „Besonders im Zeitalter von Online-Dating ist ‘cloaking‘ mittlerweile Gang und Gebe.“ Auch sie selbst hat dieses unmögliche Verhalten bereits erlebt. "Ich habe jemanden via der App ‘Hinge‘ kennengelernt und hatte das Gefühl, dass wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten haben“, erzielt sie. Am Abend vor dem ersten Date gab sie ihm ihre Nummer, am Morgen des Dates folgte die erste Nachricht von ihm, nach ein paar Messages hin und her kam jedoch plötzlich nichts mehr retour und sie wartete vergebens bei dem vereinbarten Treffpunkt.