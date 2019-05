Van Gerwen führt Weltelite bei Austrian Open an

Die 16 gesetzten Spieler steigen erst am Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Suljovic, der am Schwarzl See im Vorjahr bis ins Halbfinale vorgedrungen war, trifft in seinem ersten Spiel wohl auf den niederländischen Altmeister Raymond van Barneveld - falls sich der fünffache Weltmeister zum Auftakt am Freitagabend wie erwartet gegen den englischen Außenseiter Mark Wilson durchsetzt.