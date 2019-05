17-Jähriger ging nach Kontrolle auf Polizisten los

Nachdem bei einem Jugendlichen (17) in Schärding bei einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle vier Gramm Marihuana gefunden wurden, schlug dieser einem 48-jährigen Polizisten ins Gesicht und flüchtete. Am nächsten Tag stellte er sich gemeinsam mit seiner Mutter bei der Polizei. Der Beamte erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung am linken Ellenbogen.