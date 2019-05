Weltmeister Valverde sagt Start beim Giro ab

Der 102. Giro d‘Italia findet ohne den amtierenden Straßenrad-Weltmeister Alejandro Valverde statt. Der 39-jährige Spanier - im vergangenen September in Tirol mit WM-Gold ausgestattet - sagte seinen ursprünglich geplanten Start bei der am Samstag (11. Mai) in Bologna beginnenden Italien-Rundfahrt acht Tage vor dem Auftakt ab. Das teilte Valverdes spanischer Movistar-Rennstall am Freitag mit.