Cisco schließt Hintertür in Nexus-9000-Switches

In den USA wird man dieser Tage nicht müde, wegen der Angst vor Spionage vor Netzwerktechnik des chinesischen Huawei-Konzerns zu warnen. Potenziell von der Regierung anzapfbare Lücken gibt es aber auch in Netzwerktechnik aus den USA. Der Cisco-Konzern musste gerade eine Lücke in seinen Nexus-9000-Switches schließen, über die Angreifer allerlei Daten auslesen gekonnt hätten.