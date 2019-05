Pornos von Tochter gedreht: Anklage erhoben

Im Juli 2015 hatte der neue, in Wels lebende Partner von der Frau offenbar erstmals Aufnahmen vom Intimbereich der erst Zehnjährigen angefordert. Im Laufe der Jahre seien die Film-Aufträge an die im Bezirk Krems lebende Frau immer heftiger geworden, entnimmt Hubmer dem Akt. Die Lehrerin habe die Handlungen an dem wehrlosen, schlafenden Mädchen vorgenommen und gefilmt.