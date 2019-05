239 Euro: VIP-Tickets für Vorträge an Uni Wien

An der Uni Wien gibt es aktuell immer wieder spannende Vorlesungen und diverse Vorträge zu Thematiken, die für Aufsehen sorgen. Speziell in den letzten Monaten scheinen Themen rund um Sex besonders beliebt bei Studenten zu sein, gab es doch erst vor kurzem einen umstrittenen Workshop. Nun folgt ein weiteres Event an der Uni Wien: