Erneut Promi-Unterstützung für „Zeig Schnauze“

Prominente Tierliebhaber und ihre Vierbeiner zeigen gemeinsam mit Vertreter ausgewählter Tierheime Schnauze. Sie machen vor, wie man mit sehr viel Spaß ganz einfach etwas Gutes tun kann indem sie sich mit ihren Lieblingen oder witzigen „Zeig Schnauze!“-Masken via Selbstauslöser in einem Press the Button Studio selbst fotografieren und auf die besondere Beziehung zwischen Tier und Mensch aufmerksam machen. Ziel ist es heuer, 170.000 gefüllte Futternäpfe zu sammeln und somit das Spendenergebnis des Vorjahres sogar noch zu toppen.