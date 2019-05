So berührend trauern Fans um Chewbacca-Darsteller

Er hat einer der bekanntesten Kultfiguren der modernen Filmgeschichte Leben eingehaucht: Als Darsteller des zotteligen Wookies Chewbacca in George Lucas‘ „Star Wars“-Filmen spielte sich Peter Mayhew an der Seite von Haudegen Han Solo (Harrison Ford) in die Herzen von Millionen Fans rund um den Globus. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 74 Jahren verstorben. Unzählige Menschen nahmen am Freitag Abschied von dem Mann hinter dem liebenswürdigen Fellfreund, dessen berühmt-berüchtigte Umarmung (siehe Video oben) angesichts des traurigen Anlasses genau das wären, was viele Fans jetzt gut gebrauchen könnten.