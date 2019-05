Wien: HTL-Lehrer spuckt Schüler mitten ins Gesicht

Direktor Peter Johannes Bachmair bestätigt gegenüber krone.at den Vorfall: Demnach ging es ursprünglich bei dem Streit um einen „nichtigen Anlass“. „Der Schüler, der in dem Video zu sehen ist, wollte eigentlich eine Auseindersetzung zwischen dem Lehrer und einem Mitschüler schlichten“, so Bachmair. Die etwa 50 Jahre alte Lehrkraft habe in der Schule zudem eine Vorgeschichte: „Der betroffene Lehrer unterrichtet seit einem Jahr an unserer Schule. Er war noch in der Probephase und konnte sich in den Klassen allerdings nicht durchsetzen. Er provozierte immer wieder die Schüler und beschimpfte sie rassistisch“, so der Direktor im Gespräch mit krone.at.