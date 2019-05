Tinder startet neues Feature für Festivals

Da sich das Dating ohnehin fast nur noch Online über Apps und Chats abspielt, bräuchte man eigentlich sowieso nirgends mehr hingehen. Doch ab und zu will man dann aber auch raus, zum Beispiel um drei Tage auf einem Festival zu feiern und seinen Lieblingsbands zu lauschen. Da das Dating in der Realität aber wahrscheinlich schon verlernt wurde und man nicht mehr zu jemanden hingeht, ihn anspricht oder anlächelt und sieht, was sich daraus ergibt, hat Tinder nun ein Festival-Feature in seiner App eingebaut.