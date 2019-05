Kronleuchter: So cool ist das Trend-Accessoire

Bei Kronleuchtern denkt man an voluminöse Lüster mit Kristallkaskaden und Kerzen - opulent und luxuriös. So hängen sie in Palästen sämtlicher Königshäuser tonnenschwer von der Decke. In privaten Haushalten erhellen kleinere Varianten das Wohnzimmer, ein besonderes Statussymbol der 1970er-Jahre. Jetzt sind sie zurück - in unterschiedlichstem Design - von klassisch über modern bis cool und ausgefallen. Wir haben einige Inspirationen sowie einige Prachtstücke zum Nachshoppen für Sie vorbereitet.