Stefan Petzner scheidet vorm Finale aus!

Denn Petzner hatte schon vor seinem Auftritt am Freitagabend Ärger mit einem der Juroren. Grund: Jedem Paar wurde von einem Juror ein Choreografiewunsch vorgegeben. Petzner verschlief seinen Termin mit Dirk Heidemann am Samstagvormittag um 10:30 Uhr. Dieser reagierte empört und bedankte sich bei Petzner dann auch gleich in der Sendung, dass dieser nun erschienen sei.