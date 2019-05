Im Mai werden Wiener Märkte zur Konzertbühne

Wien, Wien nur du allein. Zwischen musikalischer Tradition und moderner Neuinterpretation kokettieren Wienerlied Bands mit dem Genre. Wien ist die Stadt, die sich in ihren eigenen Liedern darstellt. Der diesjährige Musikmarkt pflegt die musikalische Wiener Identität in allen Spielarten, von traditionell bis zeitgenössisch. Das Wienerlied entstand um 1800 in einem Schmelztiegel von Nationen. Facettenreich an musikalischen Einflüssen, aus Volksmusik, Theaterlied, Walzer, Jüdischer- und Balkanmusik, unterhaltet das Wienerlied sein Publikum von traurig bis lustig, von bitterböse bis romantisch.