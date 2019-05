Giftanschlag an Kim Jong Nam: Frau enthaftet

Nach dem Gift-Anschlag auf den Halbbruder des nordkoreanischen Diktators ist nun die zweite Frau, die an dem Übergriff auf einem Flughafen in Malaysia beteiligt war, aus der Haft entlassen worden: Die Vietnamesin, die wegen vorsätzlicher Körperverletzung für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt wurde, will nun rasch in ihre Heimat zurück.