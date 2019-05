Brexit-Fiasko: May bei Kommunalwahl abgestraft

Labour lag demnach bei 689 Sitzen (minus 57) in Führung, während die Konservativen auf 627 Sitze (minus 185) absackten. Die Liberaldemokraten kamen auf 258 Sitze (plus 127), die Grünen auf 22 (plus 18). Unabhängige Kandidaten legten auf 163 (plus 112) zu. Die EU-feindliche United Kingdom Independence Party (UKIP) musste insgesamt auch Federn lassen (zehn Sitze, um 25 weniger als bisher), was aber daran lag, dass sie in vielen Gemeinden nicht mehr antrat.