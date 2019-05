Genehmigung für verbotene Mittel beantragt

Massive Ausfälle bei der Kartoffelernte haben die Debatte um Spritzmittel neu entfacht, die Landwirte stecken in der Klemme: Auf der einen Seite wolle niemand die Spritzmittel aus Lust und Laune einsetzen, heißt es. Auf der anderen Seite bedrohen Insekten und Klima die Ernten. Nach den massiven Einbußen bei den Kartoffeln (wir haben berichtet), sieht der Landwirt Johannes Markut sogar den Erdäpfelanbau in Kärnten künftig als gefährdet. Während Markut eine langfristige Strategie und Forschung fordert, um Ernten künftig abzusichern, werden die Rufe nach Zulassung längst verbotener Spritzmittel per Notfallparagraf immer lauter.