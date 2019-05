Kontrolle verloren: Motorrad prallte gegen Lkw

Der Mann war gerade in Ebenthal unterwegs, als er plötzlich in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die andere Straßenseite geriet. Der Lenker des entgegenkommenden Klein-Lkw versuchte noch nach rechts in die angrenzende Wiese auszuweichen, dennoch kollidierte der Motorradlenker seitlich mit dem Pritschenwagen. Der 71-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.