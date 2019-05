Wohnbau in altem Gasthaus in Unken ist gescheitert

Viele kleine Gemeinden kämpfen in Salzburg um mehr Leben im Ortskern: In Unken polarisiert ein Wohnbauprojekt im früheren Dorfcafé und Gasthaus Wimmer. Jetzt ist es gescheitert. Es ist die Rede von zu wenig verkauften, zu teuren Wohnungen. „Der Verkäufer will nicht mehr“, ärgert sich der deutsche Investor.