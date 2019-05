Orban zeigt Salvini seinen Zaun, will Kooperation

Orbans Fidesz-Partei gehört wie die ÖVP der EVP an, ihre Mitgliedschaft ist aber seit Mitte März wegen der europafeindlichen Politik des Budapester Regierungschefs ausgesetzt. Dem Salvini-Bündnis will sich auch die FPÖ anschließen. Er sei sich im Klaren, sagte Orban weiter, dass „meine Position in dieser Hinsicht in der EVP derzeit in der Minderheit ist“. Salvini sagte: „Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, Ihre Vorstellungen (in der EVP) durchzusetzen.“