Triumph Rocket: Mehr Hubraum hat kein Serienbike

Obwohl ein in gewissen Aspekten monströses Bike, geht von der Rocket III TFC auch Eleganz aus, was unter anderem der Kombination aus schwarzer Lackierung mit diversen schick inszenierten Metallteilen liegt. Auch die kurzen Pipes der Auspuffanlage oder das per Einarmschwinge geführte Hinterrad sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.