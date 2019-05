Dennis Novak pirscht sich an Top 100 heran

Nach einem 7:5-6:4-Erfolg im Achtelfinale des mit 46.600 Euro dotierten ATP-Challengers in Ostrava über Andreas Basso (ITA) pirscht sich Dennis Novak, Österreichs aktuell zweitbester Tennisspieler, weiter in Richtung Top 100 heran. Der 25-jährige Niederösterreicher, der Mitte April in Taipeh seinen ersten Challenger gewonnen hatte, trifft nun auf Kamil Majchrzak (POL-4) oder Zsombor Piros (HUN).