Beendet Katar das Milliarden-Engagement bei PSG?

Seit der Übernahme des lange Zeit nicht sonderlich im Rampenlicht stehenden Pariser Klubs im Jahr 2011 hat Katar über die „Qatar Sports Investments“-Gruppe mehr als 1,5 Milliarden Euro in PSG hineingepumpt. Ziel war es dabei, in die europäische Spitzenklasse hineinzustoßen - sechs nationale Meistertitel, vier Cup-Siege und sechs Supercup-Triumphe zeugen denn auch von nationaler Dominanz, doch international war im gleichen Zeitraum vier Mal im Viertelfinale der Champions League Endstation. Frustrierend für die Geldgeber aus Katar, auch vor dem Hintergrund der jüngeren Entwicklung mit zuletzt drei Achtelfinal-Outs in Folge.