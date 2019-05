Behörden-Lücke bei Masern-Statistik geklärt

Ein echter Fall kam nach Salzburg

Der Masernfall ist ein Ungar, der in OÖ einige Tage arbeitete, aber in Salzburg ins Spital ging, nicht in die oö. Statistik einging. Damit bleibt’s offiziell in der Landesstatistik bei einem Fall: eine Georgiern, die im Februar im Urlaub in Linz erkrankt war, hier im Spital war. Dieser Fall ist aber nicht in der GKK-Statistik, weil die Urlauberin nicht bei uns versichert war.