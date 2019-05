Biker über Motorhaube eines Pkw geschleudert

Frontal in das Auto einer 32-jährigen Einheimischen ist ein Motorradfahrer (39) am Donnerstagnachmittag in Altenmarkt geprallt. Der Ungar wurde durch den Zusammenstoß über die Motorhaube des Pkw geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das Klinikum Schwarzach eingeliefert.