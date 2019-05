Dieb stahl Spendenbox von 13-jährigem Buben

Ein 13-Jähriger zeigte am 2. Mai 2019 um 16:15 Uhr auf der Polizeiinspektion Leonding an, dass am 1. Mai 2019 gegen 16:30 Uhr im Pfarrheim Dörnbach, beim dortigen Maifest, eine Spendenbox für die Österreichische Krebshilfe Oberösterreich gestohlen wurde.