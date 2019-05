Messe informiert über freiwilliges Engagement

„Freiwilliges Engagement ist ein unverzichtbarer Dienst an der Gesellschaft“, sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstofer. Das Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum (ULF) holt das Ehrenamt bei der 9. Freiwilligenmesse am 10. Mai am Linzer Hauptplatz vor den Vorhang. 65 Einrichtungen machen dabei mit.