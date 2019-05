Tapfere Frankfurter liefern Chelsea heißen Fight!

Vor stimmungsvoller Kulisse in Frankfurt starteten beide Teams ohne den letzten Mut zum Risiko, doch nach der Anfangsviertelstunde war die Eintracht die gefährlichere Mannschaft. Die Führung durch Luka Jovic, der in Minute 23 wenig bedrängt zu seinem bereits neunten EL-Saisontor einköpfelte, war nicht unverdient. Frankfurt spielte schnörkellos nach vorne und schmiss die ganze Physis in den Ring. Daran beteiligt war auch ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger, der sich einige beherzte Infights mit dem französischen Weltmeister Olivier Giroud lieferte - und meist das bessere Ende für sich hatte. All das quittierte der bis zur Stundenmarke nur auf der Bank sitzende Chelsea-Regisseur Eden Hazard mit stirnrunzelnden Blicken.