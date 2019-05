Millionenbeträge für Salzburgs Gäste

Beim Sacher wird die Fassade an der Schwarzstraße neu gestrichen, das Haubenrestaurant Zirbelzimmer mit dem 100 Jahre alten Zirbenholz restauriert und der Rote Salon umgebaut. Im Herbst nimmt die Eigentümerfamilie Winkler-Gürtler die Halle, Stiege und Rezeption in Angriff und hat dann seit 2014 30 Millionen Euro investiert. Fünfeinhalb Millionen nimmt das Sheraton für Lobby, die vierten Etage mit 29 Zimmer sowie zwei Suiten in die Hand. Und Bettina Mayr erweitert ihr Hotel Elefant in der Sigmund-Haffner-Gasse um 26 Zimmer. "Sie entstehen im Haus Getreidegasse 1, das sich mit dem Elefanten verbinden lässt.