Ultimative Super-Snacks

Früchte einfach mal aufspießen

Obstspießchen sind für Kinder, die Süßes lieben, ein echter Renner. Unterschiedliche Früchte in Stücke schneiden und abwechselnd mit Trockenobst, Nüssen, Käse etc. auf Cocktailspießen drapieren. Wenn diese im Rahmen einer Kinderparty serviert werden, stecken Sie sie zum Anrichten in eine Banane oder Ananas.