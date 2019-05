Die schwarzen Perlen der Unterhaltung im Posthof

Humor-Großmeister

Die spanische Formation „Yllana“ gehört ebenfalls längst zu den Lieblingen des Linzer Publikums: Die Madrider Körper-Komiker, die ganz ohne Sprache auskommen, ziehen am 17. Mai mit einem „Best of“ in den Posthof ein. Das Finale bestreitet dann am 24. Mai ein Großmeister des Figurentheaters: Neville Tranter zeigt mit seinem „Stuffed Puppet Theatre“ das poetische Stück „Babylon“.