Zwei Legenden im Pitztal auf der Spur

Arzl, der erste Talort, ist zunächst unser Ziel. Beim M-Preis fährt man links hinunter in Richtung des Weilers Wald, bis die Straße am tiefsten Punkt in einer Rechtskurve die Pitze überquert. Unseren Ausgangspunkt ziert ein Stein mit dem Konterfei von Bergsteigerlegende Luis Trenker. Dessen Vater stammte aus Arzl, deshalb benannte man den Steig durch die Pitzeklamm, der hier beginnt, nach dem legendären Südtiroler Bergsteiger- und Filmidol.