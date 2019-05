Bullen-Koch litt nach Triumph Schmerzen

Nur bei Bierduschen auf dem Rasen des Wörthersee-Stadions ist es freilich nicht geblieben: Die Ankunft gegen 23 Uhr in Salzburg in zwei Teambussen war für einige erst der Startschuss zu einer rauschenden Partynacht. Was genau bis um 11 Uhr - das Training am Donnerstag wurde um eine Stunde verschoben - geschehen ist, wird wohl auf ewig geheim bleiben. Überliefert ist nur, dass der tüchtige Mannschaftskoch Tobias Brunner in der Nacht in der Stadt Salzburg Schmerzen litt, sich anlässlich „seines“ bereits fünften Pokals ein Waden-Tattoo stechen ließ.