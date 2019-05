Drei Speed-Dates mit dem ÖBB-Chef im Zug nach Linz

Der Railjet von Salzburg nach Linz: In der 66 Minuten dauernden Fahrt hatte ÖBB-Chef Andreas Matthä in der Business-Class Platz genommen und Zeit für drei Speed-Dates. Vertreter von Kuvag aus Neumarkt im Hausruck, Kruch Railway aus Wien und der von Wartberg an der Krems aus agierenden Railway Technik buhlten um das Vertrauen der Bundesbahnen.