ADHS im Klassenzimmer

Unaufmerksamkeit, Nervosität, Unruhe, Bewegungsdrang allein bezeichnen noch kein Krankheitsbild. Nicht jedes laute und übermütige Kind darf gleich als ADHS-Patient abgestempelt werden! Doch immerhin steht das Syndrom mit etwa fünf Prozent Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen an oberer Stelle der psychischen Erkrankungen dieser Altersgruppe. Mittlerweile sind Diagnostik und Therapie bestens belegt. Der Umgang im schulischen Alltag mit den Kindern gestaltet sich aber eben häufig schwierig, obwohl eine Vielzahl evidenzbasierter und wissenschaftlich gut abgesicherter Methoden vorliegen, die Lehrkräften Hilfestellung bieten. Doch gelangen diese Empfehlungen nur selten bis ins Klassenzimmer, obwohl Pädagogen in vielen Fällen diejenigen sind, die eine fachliche Abklärung überhaupt erst veranlassen. 40 Prozent der Lehrenden gaben in der Studie an, über ADHS informiert zu sein, können ihr Wissen aber nicht einbringen. Warum eigentlich?