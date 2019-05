Tirols Bergretter denken grenzüberschreitend

Behelfsmäßige Rettungstechnik

Forcieren will die Bergrettung in Zukunft die so genannte behelfsmäßige Bergrettungstechnik, bei der lediglich die Ausrüstung zum Einsatz kommt, die jeder verantwortungsvolle Bergsportler stets dabei hat. Unter dem ehemaligen Geschäftsführer Peter Veider war das planmäßige Rettungssystem mit Rettungsmitteln wie zum Beispiel dem Dreibein im Vordergrund gestanden. „Wir möchten die behelfsmäßige Bergrettungstechnik verstärkt ausbilden, auch im Hinblick auf andere Partner und Organisationen wie den Alpenverein oder die Bergführer“, kündigt Spiegl an. Dank der gleichen Ausbildung können Bergführer dann problemlos in die Bergrettung übernommen werden.