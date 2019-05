Amazon Kindle 2019: Was kann der Volks-Reader?

Eingängige Bedienung, interessant für Prime-User

Die Bedienung erfolgt per Touch-Gesten am Bildschirm, das Menü ist übersichtlich und recht selbsterklärend umgesetzt. Amazons Ökosystem ist prominent ins System eingegliedert. Gerade für Prime-Kundschaft muss das kein Nachteil sein, immerhin hat sie Zugriff auf eine E-Book-Bibliothek mit viel Gratis-Lesestoff. Gut gemacht ist das Empfehlungssystem. Wer, wenn nicht der Buchhändler mit Kaufhistorie könnte hier brillieren - wenn man sich denn für ihn gläsern machen will?