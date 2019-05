Den Maibaum nicht zum Spaß verkehrt aufgestellt

Baum in drei Minuten verloren

Echte Muskelkraft spielte auch in Altheim eine Rolle, wo die „Maibaum Banditen“ den 27 Meter langen Maibaum der deutschen Nachbarstadt Simbach entwendeten und mit zwei Kilogramm Leberkäse samt Gebäck, drei Kisten Bier und beim Aufstellen mit einem Abendessen und Freigetränken fürstlich entlohnt wurden. Doch dem nicht genug: Die zwei stärksten Burschen der Truppe stahlen außerdem den Altheimer Maibaum – nur durch Wegtragen samt einer kleinen List. Und an die Landjugend Diersbach verloren die Gemeinden Rainbach/Innkreis ihren 24 Meter-Baum in nur drei Minuten und St. Roman ihren 31 Meter-Baum in nur sieben Minuten.