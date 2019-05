SC Wr. Neustadt: Jetzt packt Ex-Coach Fellner aus!

Tief sitzt der Stachel der Entlassung bei Gerhard Fellner. Der geschasste Wiener-Neustadt-Trainer benötigte eine Nacht, um sich zu sammeln. Kommentarlose Kenntnisnahme der neuen Situation, wie es die meisten seiner Leidensgenossen machen? Fehlanzeige. Fellner, der ehemalige Schottland-Legionär, kämpft. „Es ist an der Zeit, dass die Öffentlichkeit erfährt, was in Wiener Neustadt so ablief.“