Weniger Gewaltdelikte, mehr Kriminalität im Netz

Trotz des Rückgangs bei den Anzeigen wurden 2018 in Salzburg mehr Menschen Opfer von Gewalttaten - und zwar 5.863 (plus 3,1 Prozent). Vier von zehn Opfer waren dabei Frauen. 2018 wurden in Salzburg drei Menschen (2017: 5) ermordet, in weiteren zwölf Fällen (2017: 8) blieb es beim Versuch. Die Zahl der Anzeigen wegen (vollendeter) Vergewaltigung stieg im Vorjahr kräftig von 41 auf 53, ein Plus von 30 Prozent. „Wir führen das etwa auf das erhöhte Bewusstsein bei den Opfern zurück“, erklärte Christian Voggenberger vom Landeskriminalamt Salzburg. „Die MeToo-Debatte hat hier sicher zu mehr Sensibilisierung geführt.“ Die Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen lag 2018 bei 87,7 Prozent. In mehr als drei Viertel der angezeigten Fälle standen Täter und Opfer in einer Beziehung.

Cybercrime steigt immer mehr