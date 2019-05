Philips Diktiergeräte: Weltmarktführer aus Wien

Zu den größten Kunden des Tochterunternehmens der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB OÖ) am Heimatmarkt gehören die Zivil- und Strafgerichte und das Wiener AKH. Insgesamt werden fünf Millionen Kunden in 40 Ländern beliefert - unter anderem die Spitäler auf den Färöer Inseln und in Grönland sowie Gerichte in Äthiopien.