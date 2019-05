Salzburg radelt in den Frühling

Das große Highlight des Salzburger Radfrühlings ist die Fahrradbörse der Salzburger Arbeiterkammer, die heuer am Domplatz stattfindet. Mehr als 1000 Fahrräder werden hier an zwei Tagen ihren Besitzer wechseln. Das Angebot reicht von Kinder- und Rennrädern bis zu Mountain- und E-Bikes. Der Verkauf startet mit der offiziellen Eröffnung am Freitag um 14 Uhr.