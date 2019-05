Der „Darts-Wahnsinn“ in Premstätten beginnt

Lokalmatador ist gut in Form

Doch jetzt brennt der 47-jährige Wiener auf seinen Auftritt in der Steiermark. „Seit Wochen freue ich mich auf das Event in meiner Heimat“, schwärmt Suljovic, der den Halbfinaleinzug aus dem Vorjahr toppen will, wo er gegen den späteren Turniersieger Johnny Clayton im entscheidenden Satz das Nachsehen hatte. „Ich bin gut in Form. Alleine der Gedanke an einen Titelgewinn sorgt bei mir schon für Gänsehaut. Das wäre das Allergrößte!“