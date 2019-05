Nach Raubüberfall: Opfer aus Klinik getürmt

Was geschah am Feiertag in den frühen Morgenstunden in der Andreas-Hofer-Straße tatsächlich? „Wir wissen es nicht“, heißt es aus Polizeikreisen. Wie berichtet, wurde dort gegen 5 Uhr ein Mann mit schwersten Kopfverletzungen aufgefunden. Eine erste Befragung ergab schließlich, dass er von zwei dunkelhäutigen Männern verprügelt und beraubt worden sei. Die Angreifer hätten dann in Richtung Südring die Flucht ergriffen. Eine Täterbeschreibung konnte das mutmaßliche Opfer aber nicht abgeben - was eine Fahndung schier unmöglich machte.